Premiér a šéf hnutí ANO v neděli na sociálních sítích uvedl, že účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře byla ostuda. Kritika prezidenta přišla jen krátce nato, co on sám mluvil o uklidnění situace a potřebě řešit konkrétní úkoly.
„Chodili za námi naši partneři a ptali se: Proboha, proč tady je, co tady dělá? Dopadlo to, jak jsem říkal – ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné,“ řekl Babiš ve svém tradičním nedělním videu k nedávnému summitu. Konkrétní partnery ale nezmínil.
Pavel o uklidnění mluvil o den dříve v diskusi na multižánrovém festivalu Pohoda na Slovensku, kde se sešel s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
„Já si dokážu představit, že po tom období, které bylo hodně rozjitřené, se situace trochu zklidní. Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit,“ uvedl Pavel.
Vláda původně Pavla nezařadila do české delegace na summit NATO v Ankaře, do výpravy se prezident dostal až po zásahu Ústavního soudu. Do Turecka cestoval jiným letadlem než Babišova ministerská delegace.
Podle Pavla by dlouhodobě nemohlo fungovat, pokud by hlava státu a předseda vlády nedokázali spolupracovat. „Nejenom ústava, ale i praktický výkon moci předpokládá, že se nejvyšší ústavní činitelé dokážou domluvit. Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat,“ řekl Pavel.
Dodal, že spory s vládou ho spíše motivují k tomu, aby se pokusil o obhajobu prezidentského mandátu. Stávající pětileté funkční období mu skončí v roce 2028.
Český prezident poté před novináři řekl, že má zájem na koordinačních schůzkách nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční a bezpečnostní politice.
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