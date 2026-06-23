Zbývá několik posledních dní na to, aby si Češi objednali nové Dluhopisy republiky. Aktuální upisovací období končí 28. června a zájem je výrazně vyšší, než s jakým ministerstvo financí původně počítalo. Začátkem týdne dosáhla výše objednaných dluhopisů 72,4 miliardy korun. To znamená, že poptávka už více než trojnásobně překonala původně plánovaný objem 20 miliard korun. Navíc u jednoho typu dluhopisů došlo ke zvýšení avizovaného výnosu. A tento týden končí úpis také dluhopisů firem zvučných jmen.
Co se dočtete dál
- Kolik dluhopisy skutečně mohou vynést a kdy dává smysl volit které varianty.
- Které firmy také nyní upisují dluhopisy a o kolik vyšší výnosy nabízí.
- Kalkulačka modeluje, který dluhopis má smysl podle toho, co konkrétní člověk očekává.
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