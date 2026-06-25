Po sametové revoluci obce a města své bytové fondy postupně privatizovaly. Teď je znovu pomalu budují, aby pomohly zajistit bydlení mladým rodinám, seniorům nebo vybraným klíčovým profesím. Jejich pořízení nebo pronájem za tržní ceny je zejména kvůli enormnímu růstu cen nemovitostí totiž mimo jejich finanční možnosti. A to mnohdy i pro lidi ze středně příjmových skupin.
Nakopnout obecní výstavbu bytů pomohl program Dostupné nájemní bydlení Státního fondu podpory investic (SFPI). Zájem obcí o něj byl natolik velký, že ministerstvo pro místní rozvoj, pod nějž SFPI spadá, muselo příjem žádostí loni v červnu pozastavit.
Původně alokovaných sedm miliard korun na dotace a zvýhodněné úvěry už má jistých několik desítek obcí a měst, které s jejich pomocí postaví ve všech krajích včetně Prahy 2345 bytů. Ministerstvo plánuje dostupné nájemní bydlení podporovat i do budoucna a vyjednalo pro čekající a další potenciální žadatele miliardy navíc. Podle ministerstva jsou po celé republice připraveny stovky projektů, v nichž by mohly vzniknout tisíce nových bytů.
„Dostupné bydlení není jen sociální téma. Je to jedna z největších ekonomických výzev současného Česka,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. „Bez dostupných bytů nebudou mít regiony učitele, zdravotníky ani další potřebné profese.“
Nevyužité objekty i pozemky se mění v byty
Z programu Dostupné nájemní bydlení získalo nárok na podporu skoro 140 projektů, pod čarou se ocitlo dalších 27 projektů žádajících téměř 1,5 miliardy korun. Uspěly vesměs obce a menší města, z krajských měst dosáhla na podporu s několika projekty Ostrava a Karlovy Vary, dále Olomouc, Plzeň, Hradec Králové a Praha‑Zbraslav. Výstavba některých z nich už běží nebo je blízko zahájení. Staví se na místě bývalých kasáren, ubytoven nebo jinak nevyužívaných pozemků.
Například obec Tichá v Moravskoslezském kraji, jež byla předloni zasažena povodněmi, staví na obecních pozemcích dům celkem se 17 byty, z nichž 11 spadá do kategorie dostupné nájemní bydlení a zbývajících šest bude sociálních. Novostavba nahradí bývalou turistickou ubytovnu Svazarm, jež nechala obec kvůli dezolátnímu stavu před časem zbourat.
„Obecní bydlení vnímáme jako klíč k dostupnému domovu především pro mladé rodiny, potřebné profese a seniory,“ uvedli zástupci obce. „Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli nejít cestou soukromého developera, je skutečnost, že soukromý investor by logicky usiloval o maximalizaci zisku.“
Díky tomuto modelu bude nájemné nižší než tržní ceny a obec bude mít dlouhodobou kontrolu nad tím, komu budou byty určeny a za jakých podmínek. Obecní byty v Tiché mají být řešením nejen pro současnou situaci, ale i pro budoucí generace.
Se svým projektem Bytový dům Jánského uspělo s žádostí ve zmíněném programu SFPI i město Olomouc. I v tomto případě kombinuje novostavba se dvěma samostatnými vchody dostupné a sociální bydlení. Menší část budovy se 14 byty má sloužit rodinám, především matkám s dětmi. Dostupných nájemních bytů vznikne 29, přičemž část bude sociálních.
„Výstavba bude zahájena v následujících týdnech,“ řekla HN náměstkyně olomoucké primátorky Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc a Piráti). Na pozemcích pracovali od března archeologové, v průběhu července se počítá se zahájením samotné stavby, jež by měla být dokončena o dva roky později.
Podle Dobrozemské bude nájemné v bytech zhruba o pětinu nižší než tržní. „Nájemníky ještě nevybíráme. Nepředpokládáme, že obsadit byty bude těžké,“ sdělila Dobrozemská. Město Olomouc získá od SFPI na tento projekt podporu ve výši 84 milionů korun, přičemž větší část z toho tvoří zvýhodněný úvěr a menší samotná dotace. Město získalo separátně dotaci ve výši 73 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na navazující azylový dům.
„Vybudování kapacit domova pro matky s dětmi není předmětem předkládaného projektu, tvoří stavebně propojený celek, ale bude financován samostatně,“ uvedla Dobrozemská.
Olomoucká radnice původně odhadovala investici do projektu na vyšší částku, ale po vysoutěžení zhotovitele stavby celkové náklady upravila směrem dolů. To se projevilo i ve výši nájemného, které nyní u menších bytů vychází zhruba na 276 korun za metr čtvereční na měsíc a u bytů nad 52 metrů čtverečních na 248 korun za metr čtvereční na měsíc.
Město Olomouc už v roce 2023 vědělo, že aby dosáhlo na dotaci od SFPI, bude muset pracovat s nájemným okolo 80 procent tržního. „To byl jeden z důvodů, proč jsme spustili elektronické aukce nájemného od roku 2024, abychom se ujistili, že byty z městského bytového fondu umíme pronajmout za cenu blízkou trhu,“ řekla Dobrozemská s tím, že naopak byty s podporovaným nájemným slouží konkrétním cílovým skupinám.
Levnější cena oproti předpokladům
Snížit cenu stavby se podařilo i městu Čáslav, které staví s podporou SFPI dvojici domů s 34 byty. „V současné době se už dělají fasády domů a probíhají zároveň vnitřní práce, termín dokončení na podzim letošního roku by tak neměl být ohrožen,“ řekl starosta Čáslavi Jaromír Strnad (ČSSD a Nezávislí). Zakázku město zadávalo už dříve a v podzimních měsících, kdy jsou podle Strnada stavební firmy méně vytížené a mají zájem si nasmlouvat do budoucna práci.
V domech budou dvoupokojové a třípokojové byty, vhodné pro mladé rodiny. Jejich nájemníky město ještě nevybralo, ale žádosti od lidí už přicházejí. Radnice podle Strnada plánuje ve stejné lokalitě bývalého vojenského areálu Prokopa Holého v Čáslavi postavit dalších zhruba 70 nájemních bytů. „V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Měla by být během dvou měsíců hotová,“ řekl Strnad. V domech se počítá i s menšími byty, které mají nabídnout bydlení osamělým seniorům.
Město Čáslav má zájem čerpat finance z programu Dostupné nájemní bydlení SFPI i s tímto svým dalším projektem. „Chceme být připraveni o ně požádat. I kdyby to byl jen zvýhodněný úvěr,“ řekl Strnad.
Toto středočeské město už dříve dokončilo v ulici Prokopa Holého dva domy s byty na prodej. Nyní se pouští do nájemního bydlení, protože ceny bytů v posledních letech rostly, hypotéky zdražily a mladí lidé se dnes více přiklánějí k pronájmu.
Podpora jako investice do budoucnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj vnímá, že podpora dostupného bydlení není jednorázovým výdajem, ale návratnou investicí do budoucnosti českých regionů. A proto jeho výstavbu plánuje dále podporovat. „S ohledem na velký zájem obcí a připravených projektů jsme hledali možnosti, jak podpořit i ty, které skončily takzvaně pod čarou,“ uvedla ministryně Mrázová. „Nyní připravujeme nový program Dostupné nájemní bydlení 2.0 s alokací 5,8 miliardy korun.“
Nový program bude financován z IROP a Operačního programu Spravedlivá transformace. Podpora bude určena pro obce, kraje, městské společnosti, družstva i soukromé investory. Kombinace zvýhodněných úvěrů a dotací umožní financovat novostavby, rekonstrukce, přestavby i pořizování bytových domů.
„Nabídneme mimořádně výhodné podmínky – zvýhodněné úvěry se splatností až 40 let, úrokem kolem jednoho procenta a podporou až do výše 85 procent (15–30 procent dotace) způsobilých nákladů,“ uvedl náměstek ministryně pro místní rozvoj Filip Endal.
Stáhněte si přílohu v PDF
S přípravou projektů, financováním, právními otázkami i řízením výstavby dostupného bydlení obcím pomáhá SFPI skrze regionální centra Obec ON. Nedávno pak SFPI zřídilo Kompetenční centrum družstevního bydlení, jež bude pomáhat s přípravou dostupných družstevních bytů.
V současné době se města a obce podílejí na celkové bytové výstavbě pouze přibližně jedním procentem. Cílem je podpořit vznik až 10 tisíc bytů ročně v režimu dostupného bydlení, z toho přibližně tisíc bytů formou družstevní výstavby.
Petr Ondrášek ze SFPI chválí například vedení Žďáru nad Sázavou, jenž si úspěšně buduje svůj obecní bytový fond a vedle dostupného bydlení určeného hlavně pro veřejné profese připravuje výstavbu podnikových i družstevních bytů. Město na Vysočině získalo z pilotního programu SFPI dotaci a zvýhodněný úvěr na projekt s názvem Rezidence Drdla. Investorem loni kolaudované dvojice bytových domů byla společnost Dostupné bydlení České spořitelny. Ta buduje tyto stavby zejména v Praze, v čemž je mezi soukromými investory ojedinělá.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Svět nemovitostí.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit