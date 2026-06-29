Umělá inteligence zničí do pěti let vyšší desítky milionů pracovních míst po celém světě. Největší dopad má už nyní na absolventy vysokých škol, v případě České republiky pak především na mladé absolventky vysokých škol. Tolik nám říkají předpovědi i poslední výsledky pracovního trhu.

Jak je to ovšem v praxi s masivním nahrazováním zaměstnanců inteligentními stroji? Zdá se, že umělá inteligence sice vede vítězné tažení, k finálnímu úspěchu má ale ještě daleko. Naposledy to byla automobilka Ford, která oznámila, že nabírá zpátky 350 vyhozených inženýrů. Zjistila totiž, že po nasazení umělé inteligence prudce klesla kvalita jejích vozů. Problém vedení společnosti alespoň oficiálně nevidí v samotné umělé inteligenci, ale v tom, že prý zkušení pracovníci odešli dříve, než stačili předat své znalosti systémům, které je měly nahradit. Výsledkem absence lidí bylo, že umělá inteligence spíše zesilovala slabiny, než aby odhalovala konstrukční chyby. Zda bude stačit, aby ji znovuzaměstnaní experti doučili, než se začne opět propouštět, už vedení automobilky raději nespecifikovalo.

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  • Jak se vyvíjí zavádění umělé inteligence ve firmách?
  • V čem jsou její přednosti a kde selhává?
  • Kdo se musí bát nejvíc?
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