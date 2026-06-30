Pro každou vládu je oživení ekonomiky manou nebeskou. Znamená totiž automaticky vyšší tržby i zisky firem, vede obvykle k poklesu nezaměstnanosti, přispívá k růstu mezd a hlavně odvodů zaměstnanců a to všechno vede k plnější státní kase. Dlouhá konjunktura pak přispěje i ke snížení dluhového zatížení země.
Politici proto mají tendenci věřit, že s cílem podpořit růst hospodářství mohou utrácet a rozjet investice i za cenu rychlého růstu deficitu státních financí, a přesto se to vyplatí. Bohatého přece dluh tolik netíží.
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