Tenhle obrázek patřil k evropským dálnicím poslední roky skoro neodmyslitelně. Velká dodávka, která uhání napříč kontinentem a jede skoro bez zastávky, třeba z Krakova až do Toulouse.

Pro evropské firmy je to často klíčová výpomoc, když je potřeba opravdu rychle přivézt atypický náhradní díl nebo rychle doplnit zásoby, aby nestála výroba. Pro tisíce lidí v bývalém východním bloku je to zase vítaná obživa.

Ale také je to z hlediska řidiče často extrémní výkon. Ti, kteří tuhle práci dělají, typicky jezdí na hraně únavy a mohou být náchylnější k nehodám. I proto se má tenhle trh začátkem července zásadně proměnit.

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