Z české železnice mizí za poslední rok už druhý menší nákladní dopravce. Po Retracku ke konci května skončila i firma RM Lines. HN to řekly nezávisle na sobě dva zdroje z drážního prostředí, následně to potvrdilo sdružení nákladních dopravců Žesnad i vlastník firmy, Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského.

Většinu zaměstnanců přebírají další Křetínského dopravci – EP Cargo a LokoTrain. Křetínský RM Lines vlastnil prostřednictvím skupiny Spedica – v roce 2016 v ní koupil šedesátiprocentní podíl.

„Výsledkem těchto konsolidací jsou efektivnější a flexibilnější procesy a další synergické efekty napříč skupinou,“ řekl HN mluvčí EPH Daniel Častvaj.

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Co se dočtete dál

  • Co bude dál s vozidly po firmě.
  • A jak velký dopravce by na trhu měl vzniknout.
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