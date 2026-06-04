Z české železnice mizí za poslední rok už druhý menší nákladní dopravce. Po Retracku ke konci května skončila i firma RM Lines. HN to řekly nezávisle na sobě dva zdroje z drážního prostředí, následně to potvrdilo sdružení nákladních dopravců Žesnad i vlastník firmy, Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského.
Většinu zaměstnanců přebírají další Křetínského dopravci – EP Cargo a LokoTrain. Křetínský RM Lines vlastnil prostřednictvím skupiny Spedica – v roce 2016 v ní koupil šedesátiprocentní podíl.
„Výsledkem těchto konsolidací jsou efektivnější a flexibilnější procesy a další synergické efekty napříč skupinou,“ řekl HN mluvčí EPH Daniel Častvaj.
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