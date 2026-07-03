Že si stát našel nový způsob, jak si rychle půjčit vysoké desítky miliard korun, může znít lidem obávajícím se nekontrolovatelného zadlužení země hrozivě. Zvlášť když to dělá vláda, která má k rozhazování, uplácení svých voličů i odkladům konsolidace rozpočtu, o níž i ona ví, že je nezbytná, nesporně sklony.
Jenže na neuvěřitelný hlad po první emisi spořicích dluhopisů uskutečněné po dlouhých čtyřech a půl letech, v rámci které si občané rezervovali „právo“ půjčit státní pokladně osmdesát miliard korun a „zacálovat“ tak bezmála polovinu deficitu, se kterým vláda hospodařila během prvního pololetí, se dá podívat i z jiného úhlu. A je chybou pravice, že to v době své vlády neudělala a nechala tento trumf svým oponentům.
Co se dočtete dál
- Jaké přesné podmínky emise stanovilo ministerstvo financí?
- Kolik navíc stát zaplatí kvůli následnému poklesu tržních sazeb?
- Jaký dopad bude mít emise na celkový rozpočtový deficit?
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