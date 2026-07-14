Zatímco v základní fázi fotbalového mistrovství světa 2026 si nejlépe vedla Francie následovaná Argentinou a domácím Mexikem, v pořadí účastníků šampionátu podle HDP na osobu je žebříček zcela jiný. Vévodí mu Švýcarsko před Norskem a USA.

Jakkoli si i tyto země v základní fázi mistrovství vedly nadprůměrně a všechny tři patřily mezi postupující do dalších bojů, ukázalo se, že chybí dostatečná korelace, tedy jasná souvislost, mezi bohatstvím země a jejím fotbalovým úspěchem. 

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Co se dočtete dál

  • Jak se liší pořadí zemí podle HDP na obyvatele oproti pořadí podle výsledků v základní fázi MS 2026?
  • Proč není jednoznačná korelace mezi HDP na osobu a fotbalovým úspěchem?
  • Jak migrace talentů do evropských klubů ovlivňuje výkonnost národních týmů rozvojových zemí?
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