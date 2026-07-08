České zastoupení McDonald’s se výrazně proměnilo. Největší fastfoodový řetězec v zemi prošel širší reorganizací, doposud ho řídila pražská centrála, která měla na starosti také slovenský a ukrajinský trh. Nově se ale Ukrajina odtrhla, šéfovat jí bude Yuliya Badritdinova, dosavadní generální ředitelka zastoupení tří zmíněných zemí. A česko-slovenské ústředí řídí od července nový boss.
Co se dočtete dál
- Kdo je nový ředitel a jaké má zkušenosti.
- K jakým dalším odchodům v centrále došlo.
- Jaké jsou plány řetězce v Česku.
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