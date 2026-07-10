Svět se zas jednou pobavil na český účet. Z Česka opravdu jen málokdy vzejde něco, co za našimi hranicemi stojí za to zaznamenat, takže se nemůžeme divit, že velká světová média v údivu sledovala právě neschopnost nejvyšších ústavních činitelů domluvit se na zastupování vlastní země na summitu Severoatlantické aliance. Upřeli jsme na to pozornost i doma. Česko ale o sobě u příležitosti summitu v Ankaře do světa vyslalo tři mnohem důležitější zprávy. Dělají z nás evropské mimoně, jinak to skutečně nelze říct.
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- Která tři těžko pochopitelná rozhodnutí čeští vládní zástupci na summitu NATO udělali.
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