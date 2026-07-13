Začátek července přináší klientům bank v Česku dobré zprávy. Tuzemské finanční domy v reakci na aktuální vývoj na trhu zvyšují úročení svých termínovaných vkladů. Jedním z důvodů je reakce na nedávno emitované státní Dluhopisy republiky, do kterých Češi od jejich spuštění v půlce května za zhruba dva měsíce „nasypali“ asi 80 miliard korun. Za aktuálních podmínek tyto speciální dluhopisy představují pro banky přímou konkurenci a nutí je k aktivnější cenotvorbě právě u produktů s fixní dobou uložení.
Banky upravily své sazebníky i kvůli krokům České národní banky, která minulý měsíc navýšila svou základní úrokovou sazbu z 3,5 na 3,75 procenta. Vyloučené není ani další zpřísňování měnové politiky do budoucna, hlavně z důvodu přetrvávající vyšší inflace ve službách.
Co se dočtete dál
- Které banky nyní nabízejí nejvyšší zhodnocení u termínovaných vkladů.
- Jak si vedou bankovní termínované vklady v porovnání se státními Dluhopisy republiky.
- Který finanční dům chystá na srpen termínovaný vklad s úrokem přesahujícím čtyři procenta.
- Kam Češi masivně přesouvají stovky miliard korun ze svých spořicích účtů.
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