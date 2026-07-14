Vláda v pondělí neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli, od pondělí 20. července se ceny benzinu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO, na snímku). Mimořádná tržní situace podle ní pominula.
Zároveň zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále monitorovat. Schillerová připustila, že na Blízkém východě přetrvává napětí, světové trhy ale na vývoj podle ní reagují uměřeně a ceny ropy nerostou tak dramaticky, jako tomu bylo na počátku konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.
Od pondělí 20. července také skončí úleva na spotřební dani na naftu, kterou ministerstvo financí na dobu cenové regulace stanovilo. V době trvání této úlevy byla spotřební daň z nafty snížena na 8,011 koruny za litr ze standardních 9,95 koruny za litr. Podle dřívějšího vyjádření Schillerové toto opatření snižovalo příjmy státního rozpočtu zhruba o miliardu korun měsíčně. Ministerstvo podle ní bude situaci na trhu nadále monitorovat a v případě razantního zdražování paliv nebo výrazného zhoršení situace na světových trzích s ropou je připraveno regulaci obnovit.
Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků bylo dosud hlavním efektem cenových stropů zastavení extrémních cenových šoků. Zároveň ale nebyly hlavním důvodem následného zlevňování nafty a benzinu, ceny by klesaly podle nich i tak, byť se zpožděním.
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