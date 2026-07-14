Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších 50 tisíc zaměstnanců. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu to uvedl šéf koncernu Oliver Blume, napsaly agentura Reuters nebo časopis Der Spiegel. Už dříve padlo rozhodnutí o propuštění 50 tisíc lidí do roku 2030. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo 100 tisíc zaměstnanců. O tomto počtu propuštěných už dříve s odvoláním na své zdroje informoval web listu Manager Magazin.

Česká automobilka Škoda Auto, která je rovněž součástí koncernu Volkswagen, na konci června v reakci na dotaz ČTK k propouštění odkázala na program oznámený před dvěma lety a týkající se snižování počtu nepřímých pracovníků, zejména demografickou fluktuací. Přímých zaměstnanců se program netýká, řekl mluvčí pro výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Škoda Auto podle něj už řadu let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby udržela potřebnou konkurenceschopnost českých závodů.

Blume v interním rozhovoru uvedl, že číslo 50 tisíc vychází z potřeby snížit náklady na správu, infrastrukturu a podporu na konkurenceschopnou úroveň. Podle něj jsou ve srovnání s podobnými podniky ve Volkswagenu stále o 20 procent vyšší. Z toho podle šéfa koncernu „vychází teoretické odvození, že bez změny nákladů práce by to znamenalo celosvětově zhruba 50 tisíc míst“. Blume dodal, že vedení koncernu dál zkoumá, co je „nutné a potřebné“. Počet lidí, kteří by mohli přijít o práci, tak není definitivně stanoven.

Volkswagen minulý týden ve čtvrtek po zasedání dozorčí rady oznámil drastické omezení výroby. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50 procent a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75 procent. K možnému propouštění se ale podnik tehdy nevyjádřil. Koncern přistoupil ke změnám pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel.

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