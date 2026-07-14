Neděle je poslední den, kdy budou mít řidiči možnost natankovat u čerpacích stanic pohonné hmoty za regulovanou cenu. Vláda se shodla na tom, že cenové stropy neprodlouží a nafta a benzin se začnou prodávat za plně tržní ceny. Rozhodnutí padlo ve chvíli, kdy se znovu rozhořel konflikt na Blízkém východě, Hormuzský průliv je opět neprůjezdný a ceny ropy na světových trzích opět prudce rostou.

Jaký dopad bude mít konec regulace v Česku? Jako první prudce porostou ceny pohonných hmot na hlavních dálničních tazích, kde jsou marže za běžných okolností dvoj- až trojnásobné oproti ostatním. Prodejci je vysvětlují tím, že mají vyšší náklady na provoz a odvádějí vyšší nájmy správci komunikací. Pokud ovšem půjde cena ropy nahoru na světových trzích, porostou ceny na všech stanicích.

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Co se dočtete dál

  • Kdy končí regulace cen PHM?
  • Jaký měla výsledek?
  • Co se dá očekávat s uvolněním trhu?
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