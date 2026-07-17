Turisté, jděte domů! Demonstrace proti overturismu se staly pravidelnou součástí letních měsíců, kdy praskají ve švech nejen tradiční dovolenkové destinace, jako jsou příměstské oblasti a ostrovy, ale také města – Paříží počínaje, Benátkami a Římem konče. A týká se to i Prahy.
Místní mají turistů plné zuby – a je jedno, zda jde o ostrovany ve Středozemním moři, nebo o obyvatele Beskyd. Není se jim co divit. Kromě přeplněných pláží či horských stezek musí místní řešit parkování, odpad, vodu a obecně dopady, které nejsou na první pohled dobře vidět, jako je například fronta na nejbližší památku, oblíbený vrch či občerstvovnu, jejíž kvalita nabídky většinou rychle upadá s intenzitou poptávky. Protestující navíc obviňují turisty, že jim zaplňují bytový fond a zhoršují krizi bydlení.
Co se dočtete dál
- Jak reagují místní na overturismus?
- Osvědčilo se zavádění poplatků?
- Jak nalákat poozornost jinam?
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.