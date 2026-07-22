Státní ropná společnost Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ze Spojených arabských emirátů schválila plynový projekt za 6,2 miliardy dolarů (131 miliard korun) v pobřežním ložisku Umm Šajf. Vláda očekává, že se emirát stane významným exportérem zkapalněného zemního plynu (LNG). Napsal to v úterý web televize CNBC.
Projekt by měl do roku 2030 zvýšit těžbu plynu o více než 17 milionů krychlových metrů denně. Emirát chce posílit svou pozici významného vývozce LNG v době, kdy odběratelé po celém světě hledají spolehlivé dodávky plynu.
Narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým za běžných okolností prochází asi pětina světového obchodu s LNG, zdůrazňuje význam projektu. Zároveň poukazuje na zranitelnost globálních dodávek energií.
Ložisko Umm Šajf, které je nejdéle provozovaným pobřežním ložiskem v emirátu Abú Dhabí, společnost ADNOC rozvíjí spolu s francouzskou firmou TotalEnergies, italskou Eni a čínskou China National Petroleum.
Podle ADNOC projekt zpřístupní více než 17 milionů krychlových metrů zemního plynu a souvisejících plynných uhlovodíků denně, což odpovídá téměř desetině současné denní spotřeby plynu ve Spojených arabských emirátech. Zahájení těžby se očekává do roku 2030.
Investice přichází v době, kdy se Spojené arabské emiráty snaží lépe využít svých zásob zemního plynu, posílit domácí energetickou bezpečnost a upevnit si postavení na světovém trhu s LNG. Země disponuje sedmými největšími prokázanými zásobami zemního plynu na světě a zároveň těží více než čtyři miliony barelů ropy denně.
Spojené arabské emiráty letos vystoupily z Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), a jejich těžba tak už nepodléhá produkčním limitům. Abú Dhabí doufá, že do příštího roku zvýší produkci ropy na více než pět milionů barelů denně.
„Společnost ADNOC urychluje realizaci své integrované plynárenské strategie, aby lépe využila rozsáhlé zásoby zemního plynu ve Spojených arabských emirátech a rozšířila svou globální platformu pro LNG v době, kdy celosvětová poptávka po zemním plynu nadále roste,“ uvedl generální ředitel ADNOC Sultán Ahmad Džábir.
Ložisko Umm Šajf hraje ústřední roli v energetickém odvětví emirátu Abú Dhabí už více než 60 let. Nacházel se tam první pobřežní vrt emirátu a právě z tohoto ložiska pocházela ropa určená pro první vývoz z Abú Dhabí v roce 1962.
Investice zároveň potvrzuje širší ambici Abú Dhabí stát se významným světovým dodavatelem zemního plynu, včetně LNG. Společnost ADNOC plánuje do roku 2035 zvýšit kapacitu produkce LNG na 47 milionů tun ročně prostřednictvím rozšiřování těžby, obchodních aktivit i exportních kapacit.
Na významu tato strategie nabyla v souvislosti s pokračujícím konfliktem na Blízkém východě, který narušuje světové energetické trhy a zdůrazňuje důležitost spolehlivých dodávek plynu. Hormuzský průliv přitom zůstává fakticky uzavřený, zejména pro významné vývozce, jako je Katar.
Rozvoj těžby zemního plynu je pro Spojené arabské emiráty stále důležitější také proto, že asi třetinu domácí spotřeby pokrývají dodávky plynovodem z Kataru na základě smlouvy, která vyprší v roce 2032.
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