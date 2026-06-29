Pomalejší přechod k elektromobilům a globální geopolitická nejistota jsou hlavními důvody, proč u jediného evropského zdroje manganu u Chvaletic ve východních Čechách ještě nezačala stavba továrny na čištění manganu a výrobu manganových produktů. Tento kov je nejen důležitý pro baterie, ale třeba také pro ocel používanou v obranném průmyslu.

„Povolovací procesy běží dobře a bez prodlev, zpomalení způsobil spíše trh,“ vysvětluje v rozhovoru pro HN Martina Bláhová, prezidentka a CEO kanadské firmy Euro Manganese, kotované na kanadské a australské burze, které projekt s názvem Mangan Chvaletice patří.

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Co se dočtete dál

  • Proč je projekt Mangan Chvaletice zařazen mezi strategické projekty EU.
  • Kdy by mohl závod na zpracování suroviny zahájit svou produkci.
  • Jak se vyvíjí cena manganu na komoditních burzách.
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