Pomalejší přechod k elektromobilům a globální geopolitická nejistota jsou hlavními důvody, proč u jediného evropského zdroje manganu u Chvaletic ve východních Čechách ještě nezačala stavba továrny na čištění manganu a výrobu manganových produktů. Tento kov je nejen důležitý pro baterie, ale třeba také pro ocel používanou v obranném průmyslu.
„Povolovací procesy běží dobře a bez prodlev, zpomalení způsobil spíše trh,“ vysvětluje v rozhovoru pro HN Martina Bláhová, prezidentka a CEO kanadské firmy Euro Manganese, kotované na kanadské a australské burze, které projekt s názvem Mangan Chvaletice patří.
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