Po třinácti letech se mění pravidla pro výuku druhého cizího jazyka. Ministr školství Robert Plaga (ANO) rozhodl, že nově už nebude povinný pro všechny žáky: má to ale několik podmínek. Plaga ve čtvrtek školám rozeslal dopis, kde určuje podmínky výuky druhého cizího jazyka. Jaké jsou a proč změna vyvolává obavy, že zejména na menších školách zájem o druhý jazyk postupně zmizí? 

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Co se dočtete dál

  • Za jakých podmínek budou školy muset druhý cizí jazyk nabízet a z jaké nabídky.
  • Jak se zrušení povinnosti učit se druhý cizí jazyk projevilo na Slovensku.
  • Proč se jazykáři obávají, že výuka druhého cizího jazyka na některých školách zanikne.