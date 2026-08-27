Po třinácti letech se mění pravidla pro výuku druhého cizího jazyka. Ministr školství Robert Plaga (ANO) rozhodl, že nově už nebude povinný pro všechny žáky: má to ale několik podmínek. Plaga ve čtvrtek školám rozeslal dopis, kde určuje podmínky výuky druhého cizího jazyka. Jaké jsou a proč změna vyvolává obavy, že zejména na menších školách zájem o druhý jazyk postupně zmizí?
Co se dočtete dál
- Za jakých podmínek budou školy muset druhý cizí jazyk nabízet a z jaké nabídky.
- Jak se zrušení povinnosti učit se druhý cizí jazyk projevilo na Slovensku.
- Proč se jazykáři obávají, že výuka druhého cizího jazyka na některých školách zanikne.