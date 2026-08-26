Patří mezi tradiční a zavedené hráče na českém investičním trhu. Skupina Arx Equity Partners s česko-kanadskou DNA už téměř 30 let kupuje (a prodává) z pražského sídla nedaleko Václavského náměstí nejrůznější firmy napříč zeměmi střední Evropy. Letos je Arx na akviziční vlně, když agilně investuje získaný kapitál svého již pátého fondu o velikosti 100 milionů eur.

Čerstvá akvizice přichází v oblíbeném Slovinsku, kde firma dlouhodobě patří mezi nejaktivnější zahraniční investory. Navíc se s ní vrací do tamního zdravotnictví, kde už v minulosti úspěšně působila.

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Co se dočtete dál

  • Kdo je Arx Equity Partners.
  • Jaké plány má ve Slovinsku.
  • Proč ho láká zdravotnictví.

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