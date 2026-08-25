Agresivní tlak Spojených států při vyjednávání nových pravidel pro obchod vedl k rozhodnutí kanadského premiéra Marka Carneyho rozhovory ukončit. Americký prezident Donald Trump proto uvalil 50procentní clo na pět procent kanadského exportu. Větší vliv mohou mít stejně vysoká cla, jež by postihla kanadský autoprůmysl.
„Postoj, že Kanada je dceřinou firmou Spojených států, není něco, co akceptujeme,“ řekl Carney. Ze skončených jednání si prý odnesl, že cílem Američanů je zničení hlavních průmyslových odvětví v Kanadě. „To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme řekli ne. Byla to špatná dohoda.“
Kanada zároveň spor dále vyostřila, když s platností od 8. září zavedla na vybrané dovážené zboží tarify od 15 do 50 procent. Celkem zhruba za 20 miliard dolarů, tedy stejný objem jako USA. Zároveň kanadská vláda představila podpůrný balíček za 7,5 miliardy kanadských dolarů, který má tamním firmám pomoci s dopady Trumpových cel.
Trump na sociální síti Truth Social mluví o tom, že USA nepotřebují Kanadu, ale „oni potřebují nás“. Situace je jako vždy o něco složitější než Trumpova rétorika. HN přináší odpovědi na několik otázek, které s nynější eskalací souvisí.
Co se dočtete dál
- Jaké dopady může mít spor pro kanadský a americký autoprůmysl.
- Jak významný je obchod mezi Spojenými státy a Kanadou.
- Kde může Kanada Američany nejvíce „bodnout“.
- Jak se Kanada snaží snížit závislost na USA.
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