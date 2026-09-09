Praha se bude v příštích desetiletích měnit hlavně zevnitř. Na místě bývalých nádraží, kolejišť a továrních areálů – od Smíchova přes Holešovice po Letňany – vznikají celé nové čtvrti. Ty mají přivítat statisíce nových obyvatel, aniž by město muselo zabírat další volnou krajinu. Místo rozpínání do polí a lesů na okraji se tak vyplní prázdná místa ve stávajícím půdorysu metropole. Podívejte se, kde bude v příštích letech nejsilnější stavební ruch.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.
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