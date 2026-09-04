Začátkem září se otevřou poslední z více než tří set dětských skupin financovaných z tzv. Národního plánu obnovy (NPO). V rámci něho mohlo Česko vyčerpat až 214 miliard korun na reformy a investice mimo jiné i v oblasti vzdělávání a podpory trhu práce. Právě do tohoto pilíře spadá i závratných sedm miliard korun určených na vybudování nových dětských skupin pro nejmenší děti v Česku.

Dotace administruje ministerstvo práce a sociálních věcí a právě rozšíření možností předškolní péče bylo vedle zavedení flexibilní novely, důchodové reformy nebo digitalizace agendy jednou z klíčových oblastí, kterým se resort věnoval během předchozího vládního období.

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