Začátkem září se otevřou poslední z více než tří set dětských skupin financovaných z tzv. Národního plánu obnovy (NPO). V rámci něho mohlo Česko vyčerpat až 214 miliard korun na reformy a investice mimo jiné i v oblasti vzdělávání a podpory trhu práce. Právě do tohoto pilíře spadá i závratných sedm miliard korun určených na vybudování nových dětských skupin pro nejmenší děti v Česku.
Dotace administruje ministerstvo práce a sociálních věcí a právě rozšíření možností předškolní péče bylo vedle zavedení flexibilní novely, důchodové reformy nebo digitalizace agendy jednou z klíčových oblastí, kterým se resort věnoval během předchozího vládního období.
Co se dočtete dál
- Jak nízké školné ovlivní konkurenci mezi provozovateli předškolních zařízení?
- Jakým způsobem zajistit kvalitu péče v nově vzniklých skupinách při omezených příjmech?
- Jakou roli hraje nová sociální dávka?