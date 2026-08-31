Reklamace, problémy s cestováním, pracovní spory nebo dopravní nehody jsou běžné životní situace, u nichž lidé často uvítají právní pomoc a radu, zda se při jejich řešení vyplatí jít do soudního sporu či nikoliv. Stejně tak ocení jistotu, že soudní náklady je i v případě prohry nebudou stát nic. Kryje je totiž pojištění právní ochrany D.A.S., které již více než třicet let pomáhá klientům v Česku a od letošního roku je součástí Generali České pojišťovny. „Díky silnějšímu zázemí můžeme investovat do moderních nástrojů a provádět potřebné změny rychleji. Ať už jde o sjednání pojištění, nahlášení případu nebo samotnou komunikaci s námi, chceme, aby vše probíhalo co nejrychleji a nejefektivněji,“ říká ředitel divize D.A.S. Pavel Mašek.
Pojištění právní ochrany hradí výdaje spojené se soudními spory. Co to v praxi znamená? Když člověk pojištěný není, hradí náklady sám? I když vyhraje?
Pokud je účastník v právu a spor vyhraje, tak to hned neznamená, že se mu automaticky všechny náklady vrátí. Než se vůbec ke konečnému rozhodnutí soudu dostane, musí často financovat právní zastoupení, soudní poplatky, znalecké posudky nebo překlady z vlastních prostředků. A ani v případě úspěchu nemusí soud přiznat náhradu všech vzniklých nákladů v plné výši. V případě, že bude účastník pojištěn, bude mít veškeré tyto náklady hrazeny, ať už vyhraje, či nikoliv.
Poskytujete toto pojištění spíše lidem, nebo firmám? Kdo jsou vaši obvyklí klienti?
Pojištění právní ochrany si u nás nejčastěji pořizují jak lidé pro své osobní účely, tak firmy. V tomto směru jsou u fyzických osob velmi oblíbené především kombinované balíčky, které klientům poskytují komplexní právní ochranu. Pojištění právní ochrany je ale také rozšířené u malých a středních podniků, které tím efektivně ošetřují právní rizika, obzvláště pokud nemají své interní právní oddělení.
Proč jste se rozhodli spojit se s Generali Českou pojišťovnou?
Na českém trhu se nám samostatně povedlo definovat náš segment. Pro další rozšíření právní ochrany na českém trhu nyní nastává správný čas spojit naši specializaci na právní ochranu a nabyté know‑how s největší pojišťovnou na trhu. To je pro nás celkem logický krok. Hlavní přínosy vidím právě v silném tržním postavení Generali České pojišťovny, v její hluboké znalosti českého pojistného trhu a společném zájmu na dynamickém růstu.
Co se díky tomuto spojení mění a co naopak zůstává stejné?
Značka D.A.S., celý náš tým i služba jako taková, na kterou jsou naši klienti zvyklí, zůstává i nadále zachována. Co se naopak mění, jsou konkrétní výhody, jako například navýšení pojistného limitu až do pěti milionů korun. Dále pracujeme také na zlepšování procesů, technologií a klientské zkušenosti. Společně dokážeme rychleji rozvíjet produktovou nabídku podle potřeb trhu. Díky silnějšímu zázemí také můžeme investovat do moderních nástrojů a provádět potřebné změny rychleji. Právě spojení s Generali Českou pojišťovnou nám v tom dává větší možnosti. Klientům chceme přinášet v první řadě kvalitní službu, která se používá jednoduše a pohodlně. Ať už jde o sjednání pojištění, nahlášení případu nebo samotnou komunikaci s námi, chceme, aby vše probíhalo co nejrychleji a bylo to přizpůsobeno jednotlivým cílovým skupinám.
Kdy klienti pocítí první změny?
Nebude to ze dne na den. Z velké části je to proces, který probíhá na pozadí firmy. To nejdůležitější, tedy naše specializace na právní ochranu, tým odborníků i způsob práce s klienty, zůstává stejné. Chceme ale, aby klienti postupně poznali přínos tohoto spojení v každodenním kontaktu s námi. Aby se k potřebným informacím dostali jednodušeji, dovolali se rychleji, měli pohodlnější přístup ke službám a jejich případy byly řešeny co nejefektivněji.
S jakými právními problémy se dnes nejčastěji potýkají běžné domácnosti? A jsou dnes lidé ochotnější řešit své problémy právní cestou než dříve?
Lidé v Česku dnes nejčastěji řeší spory v oblasti rodinných záležitostí a dědického řízení, spory ohledně bydlení a sousedských vztahů. Naši klienti ale například také velmi často přicházejí s reklamacemi zboží či služeb nebo také s pracovněprávními spory. Na tomto kontrastu je podle mě krásně vidět, že pokud mají lidé za zády silného partnera, nebojí se jít i do menších, mimosoudních sporů, nad kterými by normálně jen mávli rukou. Právník je někdy zkrátka potřeba i v případě pouhé porady, nejen když případ končí soudem. Lidé jsou navíc dnes mnohem více informovaní, uvědomují si svá práva a častěji vyhledávají odbornou pomoc ještě předtím, než problém vyústí do soudního sporu. Z našich průzkumů vyplývá, že každý třetí Čech se někdy dostal do právního sporu a více než polovina lidí si při jeho řešení najala právníka. Zároveň ale platí, že řada lidí stále váhá, zda se svých práv domáhat, často kvůli obavám z nákladů nebo složitosti celého procesu.
Pokud klient pojištěn není a prohraje soudní řízení, jak vysoko se obvykle vyšplhají soudní náklady?
Velmi záleží na tom, jak dlouho spor trvá, kolik úkonů je potřeba v něm udělat, a především o jak vysokou částku ve sporu jde. Každý úkon právní služby, tedy každá činnost, kterou advokát udělá, zvyšuje náklady. V praxi se může jednat o zaslání výzvy, přípravu stanoviska nebo účast na soudním jednání. A také platí, že čím vyšší je částka sporu, tím vyšší je také odměna za každý úkon. Klient si vždy tyto náklady za svého advokáta hradí sám, přičemž v případě prohry musí daná strana zpravidla zaplatit i náklady advokáta protistrany. Pro představu, i relativně jednoduchý spor o 100 tisíc korun, který soud rozhodne ve prospěch klienta už při prvním jednání, může znamenat náklady přibližně ve výši 40 tisíc. U vyšších hodnot nebo při komplikovanějším řízení poté náklady výrazně rostou. V rámci produktů, které nabízíme našim klientům, poskytujeme krytí až do výše pěti milionů korun.
Pavel Mašek
Ve společnosti D.A.S. působí od roku 2016, v roce 2021 se posunul do pozice CFO. V letošním roce přebral řízení divize D.A.S.
Vystudoval obor finance a účetnictví na Masarykově univerzitě v Brně, je členem celosvětově uznávané asociace certifikovaných účetních ACCA. Před nástupem do D.A.S. působil ve finančním auditu pod hlavičkou KPMG.
Mezi jeho koníčky patří cyklistika, baskytara, zahradničení, chalupa, paddleboard, lyže a lingvistika.
Co většinou tvoří největší část soudních nákladů a pokrývá i tyto položky pojištění právní ochrany?
Největší položkou bývá zpravidla odměna advokáta. Kromě toho je vždy třeba počítat s nutností zaplatit soudní poplatek, který činí pět procent ze sporné částky a minimálně 1000 korun. Například u sporu o 100 tisíc korun tak bude soudní poplatek činit pět tisíc. Dalšími nezanedbatelnými náklady jsou znalecké posudky nebo náklady na tlumočení. Pojištění právní ochrany D.A.S. standardně tyto náklady hradí, a to včetně zmíněného soudního poplatku nebo odměny advokáta. Navíc to platí také v případě, když soudní spor vyhraje protistrana.
Kolik zhruba stojí pojištění právní ochrany?
Ve srovnání s náklady, které mohou vzniknout při řešení právního problému, je podle mě cena velmi dostupná. Například pojištění právní ochrany pro řidiče stojí od 150 korun měsíčně, právní ochrana zaměstnance od 200 korun měsíčně a komplexní právní ochrana soukromí od 267 korun měsíčně. Komplexní právní ochrana se u nás pohybuje od 559 korun za měsíc. Z našich zkušeností ale víme, že lidé nejčastěji řeší reklamace, problémy s cestováním, pracovní spory nebo dopravní nehody, tedy situace, které mohou potkat prakticky každého. Právní ochrana proto není určena jen pro velké soudní spory, ale také pro běžné životní situace, kdy člověk potřebuje odbornou radu nebo zastoupení bez obavy z vysokých výdajů.
Přináší podle vás digitalizace a umělá inteligence nové typy právních rizik?
Ano, dnešní rozvoj technologií určitě vyžaduje větší pozornost a jistou obezřetnost a pojistný trh v tom není výjimkou. Také my evidujeme nárůst případů, které mají spojitost s digitalizací, především jde o podvody na úřady a školy, kdy se podvodník vydává za zástupce banky nebo bezpečnostních složek a přesvědčí klienta, že jeho účet je v ohrožení. Pod tlakem a ve snaze ochránit své prostředky pak poškozený provede převod peněz na účet podvodníka. U firem, škol nebo obcí mohou takto vzniklé škody dosahovat i milionových částek. V těchto případech klientům poskytujeme odbornou podporu při řešení celé situace a v případě dohledání pachatele pomáháme také s uplatňováním nároku na náhradu škody.
Co když si někdo řekne: v životě jsem se nesoudil a ani se soudit nechci. Tak proč bych se pojišťoval?
Pojištění právní ochrany není primárně o soudech. Jde spíše o situace, které potkávají běžné lidi v každodenním životě. Například když cestovní kancelář odmítne vrátit peníze za neuskutečněný zájezd, zaměstnavatel vám dá neoprávněnou výpověď nebo neuzná váš nárok na odměnu, soused zasahuje do vašich práv nebo si nejste jistí, zda podepsat určitou smlouvu. Většinou ještě nejde o soudní spor, ale přesto se už pohybujete v právním prostředí. Klienti využívají nejčastěji právě odborné právní poradenství, konzultace nebo pomoc při mimosoudním řešení sporu a snaží se tak včas zabránit tomu, aby problém přerostl v něco většího. Je to podobné jako u jiných pojištění. Také si většina lidí nesjednává pojištění domácnosti proto, že očekává požár. Dělají to proto, že chtějí mít jistotu v případě, kdy nepříjemná situace nastane, a nebudou na její řešení sami. Stejnou jistotu poskytuje i právní ochrana.
Text vznikl ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit