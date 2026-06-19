Letecká společnost Emirates jako první na světě představila cestovní pojištění, které počítá s válečnými konflikty, a to bez ohledu na varování, která vydávají vlády pro své občany. Novinka má zaplatit léčbu, ubytování, cestu zpět jinou leteckou společností a umožní přebookování letů a řadu dalších vymožeností. Pokud realita bude odpovídat reklamě, půjde o unikátní věc, protože právě válečné konflikty prozatím patří do hlavních výluk.
Možná že právě tato novinka změní trh cestovního pojištění, který se vyznačuje především obrovskou nechutí vyplácet jakékoliv pojištění v případech nouze, pro které si jej člověk uzavřel.
Co se dočtete dál
- Jaké novinky přináší trh cestovního pojištění?
- Na co se klient může doopravdy spolehnout?
- Dá se očekávat revoluční změna?
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.