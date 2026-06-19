Letecká společnost Emirates jako první na světě představila cestovní pojištění, které počítá s válečnými konflikty, a to bez ohledu na varování, která vydávají vlády pro své občany. Novinka má zaplatit léčbu, ubytování, cestu zpět jinou leteckou společností a umožní přebookování letů a řadu dalších vymožeností. Pokud realita bude odpovídat reklamě, půjde o unikátní věc, protože právě válečné konflikty prozatím patří do hlavních výluk.

Možná že právě tato novinka změní trh cestovního pojištění, který se vyznačuje především obrovskou nechutí vyplácet jakékoliv pojištění v případech nouze, pro které si jej člověk uzavřel.

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Co se dočtete dál

  • Jaké novinky přináší trh cestovního pojištění?
  • Na co se klient může doopravdy spolehnout?
  • Dá se očekávat revoluční změna?
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