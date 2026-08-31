Víceletá gymnázia vznikla jako školy pro nadané děti. Jenže už z dřívějších výzkumů víme, že tomu tak úplně není - spíše do nich chodí děti vzdělanějších a motivovanějších rodičů. Nová studie think-tanku IDEA například mapovala, ve kterých školách jsou matematicky nadané děti. A ukázalo se, že na víceletých gymnáziích je jich pouze polovina. Ostatní zůstávají na základních školách. Alarmující zjištění je, že v jedné základní škole je často jen jeden nadaný žák a tomu se ani tak nedostává adekvátní podpory. Pokud o něm tedy škola vůbec ví.
Zmiňovaná studie proto zároveň přichází s receptem, jak o talenty na základních školách nepřicházet a pracovat s nimi tak, aby dostaly možnost své schopnosti rozvinout.
Co se dočtete dál
- Co navrhuje autorka ke zlepšení situace.
- Proč je obtížné podporovat nadané děti na základních školách.
- V čem je to podle průzkumu na víceletých gymnáziích lepší.