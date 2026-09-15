Jaké věci ve svém životě nejvíce litujete? Na tuto otázku by třetina lidí, kteří jsou čerstvými absolventy vysoké školy, odpověděla stručně: zaměření svého studia. Nespokojenost je patrná dokonce i u těch nejprestižnějších oborů, které nabízejí dobře placenou kariéru. Kteří absolventi si nejvíce vyčítají, že si vybrali špatně?

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