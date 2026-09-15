Jaké věci ve svém životě nejvíce litujete? Na tuto otázku by třetina lidí, kteří jsou čerstvými absolventy vysoké školy, odpověděla stručně: zaměření svého studia. Nespokojenost je patrná dokonce i u těch nejprestižnějších oborů, které nabízejí dobře placenou kariéru. Kteří absolventi si nejvíce vyčítají, že si vybrali špatně?
Diplomu nelitují, oboru ano. Třetina absolventů by dnes zamířila jinam. Které obory zklamaly nejvíc?
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