Ministerstvo obrany se v poslední době stává „lovištěm“ pro české firmy podnikající v obraně a letectví. První číslo nového newsletteru Hospodářských novin se proto zaměřilo na nejnovější personální přesuny mezi státem a firmami. A není jich málo. Zbrojní byznys momentálně roste a výraz „zbrojař“ přestal být v některých kruzích sprostým slovem. Spíše začal znít jako kariérní příležitost. Proto pravidelné novinky z defence a aerospace budou každé úterý psát Martin Ehl a Petr Zenkner.
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Co se dočtete dál
- Přehled lidí, kteří skončili na ministerstvu obrany a přešli do byznysu.
- K jakým změnám došlo mezi firmami.