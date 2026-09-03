Starostové obcí a měst by už brzy mohli na opravu chátrajících sportovních hal, tělocvičen a dalších sportovišť získat finanční prostředky z evropských fondů. Sportovní infrastruktura se totiž dostala do tuzemského seznamu priorit pro evropské fondy od roku 2028 do 2034. Klíčový dokument, který ovlivňuje, do jakých oblastí budou dotace z Evropské unie směřovat, schválila minulý týden vláda a HN mají materiál k dispozici.
Sport si poprvé otevřel cestu k evropským miliardám. Ministr Šťastný ale nadšení z peněz na tělocvičny krotí
Chcete v Google upřednostnit články Hospodářských novin? Sledovat Upřednostnit
Zbývá vám ještě 80 % článku
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se
[name_short] [notes.note_1] [notes.note_2]
[name] [notes.note_1]
[email] Přihlášený uživatel
[number] Platnost do: [valid.month]/[valid.year]
Možnost kdykoliv zrušit
Upozornění 2 dny před automatickou obnovou předplatného
Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.
Beru na vědomí, že budu dostávat obchodní sdělení, týkající se objednaných či obdobných produktů a služeb společnosti Economia, a.s. Odmítnout zasílání
Můžete si prohlédnout kompletní nabídku,
která obsahuje předplatné i na delší období a tištěné vydání.
Jste přihlášený
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.
Související články
Sportovní haly, tělocvičny a další sportoviště v Česku stárnou a řada klubů má s financováním jejich provozu či oprav výrazné problémy. Uvažují...
24. 6. 2026 ▪ 4 min. čtení
Téma: sport
Pyrotechnika na stadionech jako trestný čin? Přišli s tím zástupci klubů, říká Štastný
Sportovní kluby dostanou v příštím roce o půl miliardy víc než letos, říká v rozhovoru s HN ministr sportu Boris Šťastný. Peníze naopak nejsou na velká sportoviště, nižší dotace by mohla zamířit třeba i sportovním svazům nebo pořadatelům některých...
Rozhovor
7. 9. 2026 ▪ 13 min. čtení
Rozhovor
Na fotbalovém tréninku se má fotbal hrát minimálně a při zápasech nepočítat góly. Sportování dětí se mění, říká kouč
4. 9. 2026 ▪ 15 min. čtení
Téma: sport
Pyrotechnika na stadionech jako trestný čin? Přišli s tím zástupci klubů, říká Štastný
Sportovní kluby dostanou v příštím roce o půl miliardy víc než letos, říká v rozhovoru s HN ministr sportu Boris Šťastný. Peníze naopak nejsou na velká sportoviště, nižší dotace by mohla zamířit třeba i sportovním svazům nebo pořadatelům některých...
Rozhovor
7. 9. 2026 ▪ 13 min. čtení
Rozhovor
Na fotbalovém tréninku se má fotbal hrát minimálně a při zápasech nepočítat góly. Sportování dětí se mění, říká kouč
4. 9. 2026 ▪ 15 min. čtení
Vybíráme z HN
Podceňování se nevyplácí. Vláda nepozorovaně prohrála bitvu s prezidentem. Následky pro ni budou horší, než si myslí
Většina komentátorů a politologů usilovně analyzuje aktuální volební preference, ale v pozadí se odehrává něco mnohem důležitějšího. Vláda...
3. 9. 2026 ▪ 5 min. čtení
Minimální mzda vzroste na téměř 25 tisíc korun. Letos má české minimum třetí nejslabší kupní sílu v EU
Minimální mzda vzroste od ledna o 2500 korun na 24 900 korun. Odpovídat má 44,6 procenta průměrné mzdy. V roce 2028 má být na 45,8 procenta...
7. 9. 2026 ▪ 3 min. čtení
Výnos desetiletého amerického vládního dluhopisu letos výrazně vzrostl. Do hry stále více vstupuje rekordní americký dluh
Výnos do doby splatnosti amerického vládního dluhopisu s desetiletou splatností patří mezi nejdůležitější ceny na globálních finančních trzích....
7. 9. 2026 ▪ 6 min. čtení
Ranní brífink
Kolem Íránu je zase rušno a na cenách ropy je to vidět. Má smysl teď natankovat plnou nádrž?
Už před víkendem se ceny ropy zase přiblížily stodolarové hranici a do nedělního večera bylo znát i na českých pumpách, že se zdražuje. Vývoj...
7. 9. 2026 ▪ 07:42 min.