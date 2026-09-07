Start-up InfraHex z Úval u Prahy se jako první česká firma dostal do nejužšího programu akcelerátoru NATO Diana nazvaného Mission Track. Postoupil mezi patnáct firem z více než 3600 projektů, které budou v dalších měsících mít možnost využívat testovací centra aliance, dostanou příležitost ucházet se s podporou aliance o zakázky v členských zemích a na to vše dostanou 300 tisíc eur.
InfraHex, který vyvinul speciální tkaninu, která dokáže vojáky i techniku „zneviditelnit“ před různými způsoby detekce včetně infračervených paprsků, je v patnáctičlenné skupině jediným zástupcem ze střední Evropy.
„Vnímáme to jako velký úspěch pro Českou republiku,“ řekl HN šéf firmy Ondřej Procházka. Výběr do nejužšího kola akcelerátoru podle něj znamená, že v daném výrobku se látka firmy InfraHex stala preferovanou variantou pro celou alianci a českému výrobci by se nyní měly otevírat dveře k zakázkám. „Ty peníze nám mimo jiné umožní překlenout údolí smrti mezi dokončením vývoje a prvními zakázkami,“ vysvětluje Procházka.
Speciální maskovací oděvy a pokrývky pro techniku už testují mimo jiné americké jednotky nebo německé speciální síly KSK a také česká 601. skupina speciálních sil. O látku mají zájem i Ukrajinci, kteří si ji vyzkoušeli u jednotek vojenské rozvědky HUR, speciálních sil SBU a armády. „Po Ukrajině už běhají stovky kusů a teď finišují vojskové zkoušky. Pak přijdou objednávky. Ukrajinci mají zájem si vyrábět konečné výrobky sami, my bychom měli z Česka dodávat role látky,“ vysvětluje Procházka.
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InfraHex nyní tvoří jen dvanáct lidí, ale výrobu jsou případně schopni škálovat podle objednávek za pomoci „mateřského“ holdingu Respilon, z něhož spin-off InfraHex před dvěma lety vznikl. Respilon patří podnikateli Romanu Zimovi a jeho ženě Janě prostřednictvím ve Velké Británii registrované firmy.
InfraHex kvůli podpoře z EU své oficiální sídlo přesunul do Nizozemska, firma nicméně působí v Česku a svůj výrobek, vrstvenou speciální tkaninu, tady i vyrábí. Podmínkou NATO je výroba ze surovin ze zemí aliance, což česká firma dokáže. „Pro Ukrajinu je třeba jedna z částí z Číny, protože je tam velký tlak na cenu, ale jsme schopni to plně vyrobit za použití surovin z EU či NATO, což je v alianci preferovaná varianta,“ zdůraznil Procházka. Pokud by se povedlo získat velkou zakázku v USA, počítá firma v dlouhodobém výhledu i s případnou výrobou v Americe.
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Nápad na vývoj speciální tkaniny se zrodil v Respilonu a dodnes stál desítky milionů korun. Oficiálně se výrobky jmenují „lehké multispektrální tkaniny“. Dokážou maskovat ve viditelném, tepelném i infračerveném spektru, jsou navíc prodyšné.
InfraHex byl do programu akcelerátoru NATO Diana vybrán v prosinci loňského roku a absolvoval ho v americkém Bostonu. Svoje řešení předvedl a vyzkoušel v praxi na letošním červnovém vojenském cvičení NATO Vigorous Warrior v Estonsku.
Pro vojáky je to zajímavé, protože jak ukazuje fronta na Ukrajině, dnešní bojiště je plné různých senzorů, které jsou umístěné na všudypřítomných dronech.
NATO Diana má síť více než 200 testovacích center ve 27 zemích. Cílem je hledat a urychlovat technologické inovace v rámci celé aliance.
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