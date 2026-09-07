Před rokem a půl se Česká fotovoltaická asociace (ČFA) rozhodla kvůli desítkám stížností zákazníků ze svých řad vyloučit jednoho z největších dodavatelů fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. Podobně razantní krok jako proti společnosti Schlieger přitom v minulosti udělala už jen v případě dnes již zkrachovalé firmy Malina Group.

Kvůli vyloučení a jeho následné medializaci Schlieger asociaci zažaloval, ČFA navíc v právní bitvě čelí exekučním příkazům za miliony korun. Poslední srpnový den začal spor detailněji projednávat Krajský soud v Plzni. Víc než špatně nainstalovaná fotovoltaika se přitom na jednání překvapivě řešilo fungování samotné asociace.

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Co se dočtete dál

  • Kdo u soudu vypovídal.
  • Jak obě strany popsaly okolnosti vyloučení.
  • Proč asociace vyčlenila školicí byznys do nové společnosti.

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