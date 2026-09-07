Před rokem a půl se Česká fotovoltaická asociace (ČFA) rozhodla kvůli desítkám stížností zákazníků ze svých řad vyloučit jednoho z největších dodavatelů fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. Podobně razantní krok jako proti společnosti Schlieger přitom v minulosti udělala už jen v případě dnes již zkrachovalé firmy Malina Group.
Kvůli vyloučení a jeho následné medializaci Schlieger asociaci zažaloval, ČFA navíc v právní bitvě čelí exekučním příkazům za miliony korun. Poslední srpnový den začal spor detailněji projednávat Krajský soud v Plzni. Víc než špatně nainstalovaná fotovoltaika se přitom na jednání překvapivě řešilo fungování samotné asociace.
Co se dočtete dál
- Kdo u soudu vypovídal.
- Jak obě strany popsaly okolnosti vyloučení.
- Proč asociace vyčlenila školicí byznys do nové společnosti.