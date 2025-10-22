Dodavatel tepelných čerpadel či fotovoltaických elektráren Schlieger, který v Česku s tržbami přes tři miliardy korun patří k největším hráčům na domácím trhu, se soudí s webovým portálem Refsite. Na něm zákazníci hodnotí jednotlivé firmy, které jim čerpadlo či solární elektrárnu nainstalovaly, a lidem, kteří s výběrem dodavatele váhají, ho doporučují i oficiální stránky dotačního programu Nová zelená úsporám.

Společnost Refsite má navíc od letošního dubna předběžným opatřením zakázáno se o firmě Schlieger vyjadřovat a čelí exekucím za celkem půl milionu korun.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co vadí společnosti Schlieger.
  • Proč web Refsite firmu umístil mezi rizikové podniky.
  • Jak šéf fotovoltaické asociace vysvětlil vyloučení Schliegeru.
  • Proč klienti firmy podepisují mlčenlivost.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.