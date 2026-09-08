Vše pro Německo – Alles für Deutschland – je slogan, který hojně využívali nacisté. Dnes se vrátil zpět do módy, a to na shromážděních strany Alternativa pro Německo (AfD). „Alice pro Německo,“ skandují běžně její příznivci, když se objeví lídryně strany Alice Weidelová. Jde o vědomou hříčku s velmi podobnou výslovností slova „vše“ (alles) a křestního jména Weidelové.
Italská premiérka Giorgia Meloniová v politice začínala jako příznivkyně neofašismu a obhájkyně fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Od roku 2022 ale v zemi vládne z mnohem umírněnějších pozic. A daří se jí – nejenže její kabinet tento měsíc vytvořil nový rekord v délce vládnutí, zároveň má Meloniová podle průzkumů velkou šanci, že jí Italové ve volbách příští rok do funkce zvolí znovu.
Přibývá proto otázek, jestli AfD nepůjde podobnou cestou – tedy jestli svůj velmi radikální program v případě zisku moci nezmírní. Vládnout by tato strana mohla ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, kde v nedělních volbách dostala skoro 44 procent hlasů.
Co se dočtete dál
- Jak Meloniová změnila například radikální postoj k migraci a k EU.
- Co ale v Itálii změnit nedokázala, respektive se tomu úplně vyhnula.
- Jak se zatím z hlediska radikálnosti vyvíjí AfD.