Vše pro Německo – Alles für Deutschland – je slogan, který hojně využívali nacisté. Dnes se vrátil zpět do módy, a to na shromážděních strany Alternativa pro Německo (AfD). „Alice pro Německo,“ skandují běžně její příznivci, když se objeví lídryně strany Alice Weidelová. Jde o vědomou hříčku s velmi podobnou výslovností slova „vše“ (alles) a křestního jména Weidelové.

Italská premiérka Giorgia Meloniová v politice začínala jako příznivkyně neofašismu a obhájkyně fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Od roku 2022 ale v zemi vládne z mnohem umírněnějších pozic. A daří se jí – nejenže její kabinet tento měsíc vytvořil nový rekord v délce vládnutí, zároveň má Meloniová podle průzkumů velkou šanci, že jí Italové ve volbách příští rok do funkce zvolí znovu.

Přibývá proto otázek, jestli AfD nepůjde podobnou cestou – tedy jestli svůj velmi radikální program v případě zisku moci nezmírní. Vládnout by tato strana mohla ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, kde v nedělních volbách dostala skoro 44 procent hlasů.

Zbývá vám ještě 70 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak Meloniová změnila například radikální postoj k migraci a k EU.
  • Co ale v Itálii změnit nedokázala, respektive se tomu úplně vyhnula.
  • Jak se zatím z hlediska radikálnosti vyvíjí AfD.

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.