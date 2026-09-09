Vykupujeme všechna auta, zní v reklamě jednoho z největších autobazarů v Česku, kterou je od léta pravidelně slyšet v rádiích. Důvod je jasný: kvůli zdražování nových aut přichází na trh ojetin stále více kupujících a prodejci dělají vše pro to, aby byli na hlavní sezonu dobře zásobeni. Insideři se shodují, že nyní mezi bazary na výkupu probíhá boj doslova o každé dobré auto. Jak to trh ovlivňuje?
Co se dočtete dál
- Co se na trhu ojetin děje.
- Jak na tom může zákazník ušetřit.
- Kdy začnou ojetiny zdražovat.
- Jaké jsou strategie bazarů.
- O jaké vozy je největší zájem.