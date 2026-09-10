Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh se ve středu poprvé od konce roku 2022 dostala až na 79,11 eura za megawatthodinu (MWh). Později část zisků smazala, odpoledne se termínový kontrakt s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohyboval mezi 78 a 79 eury za MWh.
Cena zemního plynu v Evropě pokračuje v silném růstu vzhledem ke zhoršující se situaci na Blízkém východě, poznamenala agentura DPA. Díky nedávnému skokovému nárůstu cen je zemní plyn na velkoobchodním trhu dražší než na začátku války s Íránem, kdy se cena v březnu krátce vyšplhala nad 70 eur za MWh. Naposledy byla cena vyšší v roce 2022, kdy po zastavení dodávek z Ruska v důsledku války na Ukrajině dočasně překročila 300 eur.
Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. Jordánsko útoky potvrdilo. Íránské revoluční gardy také uvedly, že nově zaútočily na dvě americké lodě, osm ropných tankerů a dalších deset plavidel.
Americká armáda informovala, že v úterý zničila pět íránských ropných tankerů v Perském a v Ománském zálivu v odvetě za předchozí íránské útoky, které zasáhly loď americké armády.
Podle předběžných údajů o lodní dopravě proplulo v úterý Hormuzským průlivem šest nákladních lodí přepravujících suroviny, informovala agentura Reuters. To je méně než devět lodí zaznamenaných o den dříve a výrazně pod desetidenním průměrem, který činí přibližně 12 lodí denně.
Hormuzským průlivem před válkou proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
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