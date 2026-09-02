Státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS podal trestní oznámení kvůli akvizici společnosti Net4Gas. Provozovatele sítě páteřních plynovodů koupil před třemi lety od společnosti Allianz Infrastructure a Borealis Novus Parent z rozhodnutí bývalé vlády premiéra Petra Fialy (ODS). Šéfem ministerstva průmyslu, které v ČEPS vykonává akcionářská práva, byl v té době současný eurokomisař Jozef Síkela (STAN).
ČEPS podal trestní oznámení kvůli akvizici ztrátového Net4Gas. Firmu koupil za Fialovy vlády
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