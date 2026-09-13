Dovede si představit, že by bitcoinový „dobrodinec“ Tomáš Jiřikovský vystoupil na předvolebním sjezdu největší vládní strany a poděkoval jejímu šéfovi za to, že ho pustil na svobodu? Na mítinku amerických republikánů konaném před klíčovými volbami do Kongresu, jejichž výsledek může Donalda Trumpa po zbytek mandátu ochromit nebo mu naopak uvolnit ruce k prosazování programu MAGA, se přitom odehrála ještě o stupeň vyhrocenější scéna. Před prominentními republikány, kteří podporují tvrdý boj s omamnými látkami, vystoupil Ross Ulbricht, jenž se do historie zapsal tím, že z dosud okrajového bitcoinu udělal efektivní a široce používaný prostředek na nákup drog, praní špinavých peněz a financování dalších nelegálních aktivit, což mu v roce 2015 vyneslo doživotní trest bez podmínečného propuštění.
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