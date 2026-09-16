Společnost RockawayX ze skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta už téměř dotáhla svůj plán stát se „blockchainovou Citadel“ – tedy hráčem, který bude v kryptoprostoru plnit podobnou roli jako americký hedgeový gigant miliardáře Kena Griffina na tradičních trzích. RockawayX nedávno získala klíčový díl do své skládačky, když odkoupila americký hedgeový fond Relayer Capital. Ten má vyhledávat příležitosti na podhodnoceném blockchainovém trhu a cílit na roční zhodnocení kolem 40 procent. „Skutečná Citadel spravuje majetek zhruba za 60 miliard dolarů, což je přibližně třicetkrát více než my. Je to pro nás jen otázka času a dalšího růstu,“ říká ředitel RockawayX Viktor Fischer.

V otevřeném rozhovoru popisuje také to, proč zkrachovala chystaná fúze s firmou Solmate listovanou na americké burze Nasdaq, i to, proč ho její představitelé osočili z pokusu o vytunelování. „Celý ten příběh je o lidech. Byla to pro nás tvrdá lekce,“ přiznává Fischer.

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Co se dočtete dál

  • Do čeho konkrétně bude nový fond pod RockawayX investovat a pro koho je určený.
  • Kde se může za rok obchodovat bitcoin a proč věří solaně.
  • Proč nevyšlo spojení se Solmate a jaké dopady to bude mít na RockawayX.

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