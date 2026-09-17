V továrnách po celém světě bude ročně přibývat zhruba šest set tisíc nových průmyslových robotů. Celkem jich je do výroby zapojeno už zhruba 4,7 milionu, vyplývá z ročenky World Robotics 2025. Nejvíce na ně sází podniky v Číně. Ze všech nových robotů, které byly zavedeny do výroby v roce 2024, více než polovina „pracuje“ v tamních továrnách.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automatizace a robotizace.
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