Zabít lidi pomocí nové biologické zbraně, převzít kontrolu nad důležitou infrastrukturou nebo uměle vyvolat konflikt mezi státy. I tak by podle ChatGPT mohla v krajním případě umělá inteligence ohrozit lidstvo. Žádný z těchto scénářů přitom nevyžaduje, aby se AI jednoho dne rozhodla lidstvo zničit. Cesta by mohla být mnohem méně nápadná.
Modely by postupně získávaly větší schopnosti, samostatnost a přístup k nástrojům, které jim dovolí zasahovat do skutečného světa. Už dnes píšou programy, ovládají počítač nebo hledají zranitelnosti v softwaru. Z chatbotů, které čekají na každý další pokyn, se postupně stávají agenti, kteří dostanou cíl a cestu k němu už hledají sami.
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