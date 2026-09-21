Zdravotní pojišťovny každým rokem navyšují objem peněz, které investují do prevence. Stabilně se v nabídce uchytily příspěvky na dentální hygienu, očkování nebo pohybové aktivity. Některé ale zařazují i novinku, která už je běžná v zahraničí a vítají ji i experti. Za určitých podmínek budou přispívat mladým ženám na antikoncepci.

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Co se dočtete dál

  • Jak vypadá nový příspěvek na antikoncepci jedné z pojišťoven.
  • Jak se k tomuto tématu staví další pojišťovny.
  • A jak ho vnímají experti a další evropské státy.

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