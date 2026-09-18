Vláda Andreje Babiše (ANO) nechce výrazněji zvyšovat výdaje na obranu, zároveň ale potřebuje vyřešit jeden z největších problémů české armády – nedostatek lidí. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) proto dostal za úkol přijít s plánem, jak do armády přilákat více mladých. Podrobnosti představil o víkendu na Dnech NATO, některé ale už ven unikly dříve. Ve hře je zhruba tříměsíční dobrovolná vojenská služba, kterou by stát mladým zatraktivnil konkrétními výhodami.

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Co se dočtete dál

  • Co premiér Andrej Babiš (ANO) řekl ve svém vyjádření o tom, jak chce nalákat mladou generaci do armády.

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