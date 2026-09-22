Důchodci mají už teď hodně a stejně nemají za co utrácet. Celý život nic nedělali (rozuměj „makali za socialismu“), pak si zprivatizovali byty a teď projídají naši budoucnost. Důchodci ty peníze plošně nepotřebují, ale vláda potřebuje jejich hlasy.
Reakce na rozhodnutí vlády jednorázově vyplatit seniorům dva tisíce korun a k tomu zvýšit penze měsíčně průměrně o cca 304 korun jsou zdrcující. Valorizace je přitom výrazně nižší, než vláda Andreje Babiše původně slibovala – „nestihla“ změnit valorizační vzorec, a navíc se nově vypočítává nárůst mzdy až po odečtení tzv. výchovného. Takže reálně důchodci (do 80 let, kdy dostanou příplatek za věk) dostanou výrazně méně přidáno než například letos.
Každopádně se zdá, že s každým přidáním seniorů se mezigenerační solidarita rozpouští jako cukr ve sklenici čaje.
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