Jeho strana Jašar! se stala hlavním vyzývatelem nynější krajně pravicové koalice v Izraeli. Podle zářijového průzkumu pro tamní stanici Kanál 12 dokonce nová formace bývalého generála Gadiho Eisenkota předstihla partaj Likud, kterou tvrdou rukou řídí Benjamin „Bibi“ Netanjahu, jinak nejdéle sloužící premiér židovského státu. V jiných výzkumech jsou výsledky opačné, vždy ale poměrně vyrovnané. Izrael se k volbám chystá 27. října.
„Eisenkot je malý vzrůstem, trpí nadváhou a vůbec působí spíše nenápadně,“ uvádí Židovská telegrafická agentura (JTA), když popisuje někdejšího šéfa generálního štábu. Podobně jako jiná média i ona si všímá, jak rozdílný je generál od současného „uhlazeného a kultivovaného“ premiéra. Podle agentury se šestašedesátiletý Eisenkot na veřejných akcích často objevuje v obyčejném černém tričku a džínách, přičemž postrádá teatrální gesta některých konkurentů. „Má široký, nenucený úsměv a rád hovoří o svých vnoučatech,“ píše JTA. Mimochodem – „Bibi“ je zhruba o deset let starší než jeho konkurent.
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