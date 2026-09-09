Židovský stát se pustil do ostré diplomatické války s Velkou Británií, potažmo i dalšími západními demokraciemi. Kromě jiného zavřel ostrovní konzulát ve východním Jeruzalémě a tuctu Britů zakázal vstup do země. Má to být odveta za londýnské sankce proti židovským osadám na palestinském Západním břehu. Spojené království i další země tak reagovaly na stále asertivnější, vládou tolerované osadnické násilí proti arabským farmářům.
Co se dočtete dál
- Proč Britové ohlásili sankce proti židovským osadám.
- Kolik západních zemí zřejmě přijme opatření proti osadníkům.
- Jak na britské kroky reagují politici a média v Izraeli.