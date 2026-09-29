Měla to být tajná cesta. Každopádně ji pod tlakem médií potvrdily obě strany. Tuto neděli odletěl izraelský premiér Benjamin Netanjahu soukromým letadlem do Spojených arabských emirátů, kde strávil mezi čtyřmi a šesti hodinami. A setkal se i s tamním prezidentem Muhammadem bin Zájidem (známým jako MBZ). Pak už se zprávy rozcházejí. Jde totiž o hodně: podle starší zprávy MBZ osobně Netanjahua dopředu varoval před útokem teroristického hnutí Hamás, který se pak uskutečnil 7. října 2023.
Co se dočtete dál
- Proč měla být Netanjahuova návštěva v Emirátech tajná.
- Kdo všechno prý Netanjahua varoval ještě před 7. říjnem.
- Co Netanjahu popírá a co potvrdil.