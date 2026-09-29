Technologie mají smysl tehdy, když člověku umožní dělat věci lépe, bezpečněji nebo jinak, než by to dokázal sám. Společná expozice Národního centra Průmyslu 4.0 a jeho partnerů na veletrhu ukáže, jak mohou roboti, umělá inteligence a data člověku pomáhat – od výrobní haly až po každodenní život. Pod heslem United by Innovation představí v rámci Digitální továrny 2.0 humanoidního i masážního robota, digitální dvojčata, průmyslové metaverzum, 5G, průmyslovou AI nebo chytré auto.
„Zajímavější než otázka, zda robot nebo AI člověka nahradí, je, jak jejich schopnosti využít. A to zejména tak, aby lidské schopnosti rozšířili v oblastech, kde rozhoduje zkušenost, kreativita nebo úsudek,“ říká Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.
Od humanoida po chytré auto
Technologická zóna stánku zastřešená RICAIP Testbed Praha (CIIRC ČVUT) a za účasti RICAIP Testbed Brno (CEITEC VUT) propojí umělou inteligenci, simulace, robotiku a kybernetickou bezpečnost. Návštěvníci uvidí trénování průmyslové AI a robotů v prostředí Nvidia Omniverse i princip sim‑to‑real, tedy přenos řešení z virtuálního prostředí na skutečného robota.
Robotiku zaměřenou na člověka představí humanoidní a masážní robot. Zástupci Interdisciplinárního centra humanoidní robotiky (ICHR, CIIRC ČVUT) zároveň ukážou, kde má nasazení humanoidních robotů skutečný přínos.
RICAIP Testbed Praha společně s T‑Mobile představí sběr dat ze strojů a jejich flexibilní řízení. RICAIP Testbed Brno ukáže využití AI pro diagnostiku poruch elektrických zařízení a prediktivní údržbu. Ve spolupráci se společností Siemens pak RICAIP Testbed Praha představí zabezpečenou robotickou buňku podle principů standardu IEC 62443.
Škoda Auto přiveze svůj nejnovější a největší model Peaq, navržený s důrazem na komfort a pohodlí cestujících. Vedle automobilových inovací nabídne také funkční digitální dvojče továrny ŠkoTwin. To umožňuje sledovat toky energií a provozní data a hledat možnosti efektivnějšího řízení výroby. Součástí expozice bude také modulární AI ekosystém agentů propojující data napříč výrobou, kvalitou a odbytem.
Siemens představí využití umělé inteligence a softwaru ve vývoji i výrobě, včetně možností zvýšení produktivity inženýrských týmů. Chybět nebudou digitální dvojčata obráběcích strojů českých výrobců, datová analytika ani prediktivní údržba.
T‑Mobile ukáže průmyslovou 5G konektivitu a chytrá koncová zařízení – například různé typy brýlí s rozšířenou realitou a umělou inteligencí pro překlady, vzdělávání, zdravotnická zařízení nebo bezpečnostní složky. Doplní je dashboardy s rozšířenou realitou pro práci s daty z IoT (Internet of Things) senzorů a přenosná 5G síť.
Smart Informatics představí autonomní robotické platformy pro průmyslový monitoring, inspekce a ostrahu objektů. Návštěvníci uvidí roboty Rhino a Leo Rover i platformu Puma zaměřenou na kontrolu areálů.
KUKA představí několik podob moderní robotiky – autonomní mobilní robot KMP 250P pro přepravu materiálu až do 250 kg, výkonný průmyslový robot KUKA Quantec i RoboArtist, který dokáže návštěvníka rozpoznat, reagovat na jeho pohyby a vytvořit jeho portrét.
DEL jako integrátor ukáže zkušenosti s engineeringem, robotizací a automatizací, modernizací strojů a vývojem softwaru pro průmyslová zařízení. Murrelektronik představí řešení pro decentralizovanou automatizaci – od bezdrátového propojení a IO‑Link technologií až po řízení a diagnostiku.
Od technologie ke konkrétnímu řešení
Technologie jsou ale jen začátek. Návštěvníci budou moci přinést také vlastní problém nebo záměr a konzultovat možnosti jeho řešení s technologickými partnery a výzkumnými týmy.
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Digitální audit pomáhá identifikovat příležitosti pro digitalizaci a automatizaci a navrhnout další postup. Česká spořitelna do tohoto procesu přináší finanční perspektivu – firmám pomáhá posuzovat jejich finanční zdraví a připravovat financování investic do rozvoje a inovací.
„Český průmysl má u nás k dispozici špičkové technologie, výzkumné kapacity i celý ekosystém, který je dokáže implementovat. Pro podnik bývá často nejtěžší správně definovat problém, vyhodnotit návratnost investice a najít cestu k realizaci. Právě proto chceme na MSV propojovat všechny tyto části – od prvního nápadu přes testování až po financování a nasazení,“ říká Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu Praha.
Společná expozice Národního centra Průmyslu 4.0, RICAIP Testbedu Praha a Brno, Siemens, KUKA, České spořitelny, Smart Informatics, Škoda Auto, T‑Mobile, DEL a Murrelektronik bude součástí Digitální továrny 2.0 v hale F na brněnském výstavišti.
Text vznikl ve spolupráci s BVV
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.
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