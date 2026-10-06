Penzijní společnosti začaly sbírat žádosti o milionové kompenzace seniorům, kteří se v polovině roku 2024 ocitli takzvaně „zamčení“ v penzijním spoření. Vláda Petra Fialy (ODS) k 1. červenci zrušila státní příspěvek starobním důchodcům a ti, kdo se v reakci na to rozhodli spoření opustit před uplynutím minimální doby, o část peněz a v určitých případech i o celý vklad přišli.

Nový kabinet Andreje Babiše (ANO) pro ně schválil kompenzace, o které si mohou od letošního srpna požádat. To však podle zjištění HN zatím udělal jen zlomek seniorů – zčásti i proto, že o tom nevědí. Čas je přitom jen do konce ledna 2027. Co dělat, aby nárok na peníze nepropadl?

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Co se dočtete dál

  • Jak reagují jednotlivé penizjní společnosti.
  • Kolik tisíc korun má v průměru „zamčeno“ jediný senior.
  • Do kterého nejzazšího data je třeba o ztracené úspory požádat.
  • Kdo všechno má nárok a proč se to týká i smluv z hluboké minulosti.
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