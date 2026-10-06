Páry, které v posledních dvou týdnech uzavřely sňatek, se mohou dostat do nejistoty, zda jejich svatba platí. Důvodem je nenápadná změna ústavy z roku 2024, která může způsobit potíže nejen jim, ale i řadě obcí, které se rozhodly svolat své zasedání posledních čtrnáct dní před volbami.

Právníci upozorňují, že může dojít ke zpochybnění všech rozhodnutí jak jednotlivých zastupitelů, tak celého zastupitelstva. V některých městech kvůli tomu zastupitelé přestali už před dvěma týdny oddávat.

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Co se dočtete dál

  • Co říká ústava o mandátu zastupitele.
  • Jak to vidí advokáti.
  • Jaký je názor ministerstva vnitra.
  • Co na to říkají ústavní právníci.
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