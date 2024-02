Je to manželství, ale nebudeme tomu tak říkat. I tak by se dalo interpretovat středeční schválení novely občanského zákoníku, která nakonec prošla pouze v okleštěné verzi. Aktivisté jsou zklamaní, zatímco většina politiků se chválí, že narovnali práva gayů a leseb. O tom však podle odborníků nemůže být řeč. Jaká práva od roku 2025 stejnopohlavní páry získají a co jim stále zůstane odepřeno?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V čem bude partnerství jiné než manželství.

Jak bude fungovat osvojování dětí u sezdaných stejnopohlavních párů.

Jaká práva sezdaní partneři získají.